Alassio, pusher arrestato dai carabinieri: vendeva droga sul "Dark Web" e riceveva pagamenti in bitcoin (FOTO e VIDEO)

La notte odierna, al termine di un'operazione di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in città e zone contermini, i carabinieri della Stazione di Alassio e quelli della dipendente Sezione Operativa, hanno tratto in arresto un giovane ingauno di 25 anni, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di oltre 500 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, una bilancia elettronica e due cellulari, tutto funzionale alla sua attività di spaccio.

L’arresto odierno è l’epilogo di un attento monitoraggio del cosiddetto "Dark Web", struttura "sotterranea" nella quale criminali di tutto il mondo portano avanti i loro traffici illeciti. In questo "negozio virtuale" è infatti possibile comprare qualsiasi cosa, quali armi, droga, documenti falsi, condividere materiale con contenuti scabrosi, ad esempio filmati pedopornografici, ecc.

La passione, il perspicace intuito, il talento e l’attitudine di un giovane carabiniere alassino, esperto di informatica e ad indagare, secondo protocollo, i contenuti del web in generale, compreso quello “oscuro”, hanno permesso ai militari dell'Arma di Alassio di avviare una complessa attività investigativa allo scopo di individuare il “negoziatore” e delinearne il quadro indiziario a suo carico. E’ stato accertato che i pagamenti non venivano effettuati ricorrendo ai soliti canali tradizionali, bensì alla cosiddetta “cripto valuta”, tipo “bitcoin”, che rende difficoltoso riscontrarne i movimenti.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato condotto presso il carcere di Genova Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Savona.