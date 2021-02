Meteo, temperature ancora rigide nell'entroterra anche se in aumento rispetto alle notti precedenti

Questa mattina il cielo si presenta molto nuvoloso o coperto sul centro Levante con qualche precipitazione presente in mare mentre a Ponente le schiarite sono decisamente prevalenti. Nelle ultime ore fenomeni molto deboli hanno interessato le zone interne (3 millimetri a Tavarone, nello spezzino) con venti meridionali moderati, localmente forti (raffica a 65.2 km/h a Monte Pennello, Genova) e mare molto mosso.

Temperature ancora rigide nelle zone interne anche se in aumento rispetto alle notti precedenti: il record del freddo spetta alla “solita” Pratomollo (Borzonasca, Genova) con -6.2, seguita da Colle di Nava (Pornassio, Imperia) con -4.9, Monte Settepani (Osiglia, Savona) con -4.3, Calizzano (Savona) con -4.1, Colle Belenda (Pigna, Imperia) con -4.0, Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova) con -3.9, Valzemola (Roccavignale, Savona) con -3.8. Nello spezzino spicca il -3.1 di Casoni di Suvero (Zignago). Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 7.8, Savona Istituto Nautico 5.5, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 3.2, La Spezia 2.8.

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino diramato da Arpal: oggi, martedì 16 febbraio, piogge sparse, più insistenti su C, E con cumulate localmente significative entro fine giornata. Fino alle ore centrali, permane la possibilità di debole pioggia congelante nelle vallate più interne di C, ove persiste aria fredda nei bassi strati. Venti meridionali in rinforzo con valori fino a forti (50-60 km/h) sui capi esposti di A, B e sui rilievi; localmente forti (40-50 km/h) altrove. Mare in aumento fino a molto mosso in serata, specie a largo. Domani, mercoledì 17 febbraio, deboli piogge sparse più insistenti su C e parte orientale di E con cumulate localmente significative. Venti localmente forti (40-50 km/h) al mattino su A, B e sui rilievi. Mare molto mosso al mattino su parte orientale di B, C, in successivo calo. Giovedì 18 febbraio nulla da segnalare.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.