Tragedia nel savonese: bimbo viene alla luce in casa e muore dopo appena 24 ore

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato il decesso di un neonato. Il piccolo è venuto alla luce il 15 febbraio, a domicilio a Cairo Montenotte, alle 3.39 con buon adattamento alla vita dopo la nascita, al termine di una gravidanza condotta normalmente e con tutti gli esami clinici negativi. Condotto dal 118 alla Neonatologia di Savona, il piccolo è giunto alle ore 5 circa in condizioni buone, lievemente ipotermico (34,5°) ma con ottimi tono e reattività, con peso 2,310 kg.

Il neonato, posto nella termoculla, ha raggiunto rapidamente la temperatura adeguata ed è stato tenuto sotto costante controllo con parametri vitali e clinici sempre nella norma; viste le condizioni cliniche soddisfacenti e gli esami ematici normali, nel pomeriggio del 15 febbraio si è cominciato a lasciarlo con la madre durante il giorno, mentre alla sera di ritorno al nido sono stati rilevati i parametri, sempre normali.

Anche il controllo della glicemia ha dato esiti sempre normali. La mattina del 16 febbraio, all’ultima rilevazione di peso e parametri, il neonato è risultato in condizioni soddisfacenti, è stato quindi condotto dalla mamma per la definitiva permanenza in stanza con lei. Poco dopo le 8 la mamma ha riferito la comparsa di respiro alterato e quindi il neonato è stato ricondotto al nido e preso in carico dall’equipe medico infermieristica che ha rilevato parametri vitali normali; sono stati quindi eseguiti in successione esami del sangue, posizionamento accesso venoso e avvio di supporto respiratorio per il progressivo peggioramento delle condizioni generali. Di seguito è stata avviata una doppia terapia antibiotica e rianimazione, fino alla necessità di intubazione e rianimazione cardiopolmonare; la rianimazione è poi proseguita in collaborazione con i colleghi della Rianimazione dell'ospedale San Paolo e quindi con gli operatori del Trasporto neonatale Gaslini.

Purtroppo il neonato durante le manovre rianimatorie ha presentato 4 episodi di arresto cardiorespiratorio e alle 12,40 si è constatato il decesso. É stato richiesto l’esame autoptico. "Gli operatori intervenuti e la Direzione Generale si uniscono al dolore della famiglia per il tristissimo evento" fanno sapere da Asl2.