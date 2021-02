Tirreno Power, M5S Savona: "Secondo Lo Presti c'è stato un tentativo politico per consentire di riavviare gli impianti e aggirare il sequestro penale"

"Giuseppe Lo Presti, dopo tanti "no so", non ricordo" (tanto da essere richiamato dal Giudice), ha dichiarato che nel maggio 2014 era in atto un tentativo politico di predisporre un atto normativo che avrebbe dovuto essere un vestito su misura per consentire a Tirreno Power di riavviare gli impianti a carbone secondo il piano da loro presentato e aggirare il sequestro penale che era intervenuto due mesi prima (marzo 2014)".

Questo il commento del Movimento 5 Stelle Savona in seguito ad una dichiarazione fornita dal direttore generale per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e nel 2012 responsabile del procedimento dell'Aia, questa mattina in Tribunale a Savona nel processo legato alla centrale Tirreno Power di Vado Ligure per il quale sono imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell'azienda, rinviati a giudizio con l’accusa di disastro ambientale e sanitario colposo.

"Tale documento proveniva dal Ministero dello Sviluppo Economico, e Lo Presti e i dirigenti del Ministero dell'Ambiente lo avrebbero dovuto 'migliorare' (da lì le esternazioni di Lo Presti, che era contrario all'operazione, emerse nelle intercettazioni dell'inchiesta, "Stiamo facendo una porcata... Stiamo scardinando i principi generali dell'ordinamento.... mi sputerei in faccia...") Dalle intercettazione dell'inchiesta (acquisite oggi in udienza) emerge che tale documento sarebbe dovuto essere successivamente consegnato direttamente all'avvocato di Tirreno Power Paola Severino (ed ex Ministro) al Ministro dello sviluppo economico Guidi" continuano i pentastellati.

"Lo Presti ha anche confermato che all'epoca di questi fatti c'erano stati contatti tra lui, il Dirigente del Ministero Mariano Grillo e l'Amministratore Delegato di Tirreno Power Massimiliano Salvi" concludono dal M5S savonese.