Nuovo impianto per Tirreno Power, Sansa: "Come si muoverà la Regione?"

Nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale, Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quali iniziative assumere rispetto alla richiesta di Tirreno Power di realizzare una nuova unità a ciclo combinato nella centrale termoelettrica di Vado Ligure per produrre altri 800 megawatt. Sansa ha ricordato che la parte della centrale alimentata a carbone è sotto sequestro da sette anni per ordine del gip in quanto è in corso un processo per disastro ambientale e sanitario colposo.

"Il procedimento per ottenere l’Autorizzazione Unica per il nuovo intervento è sospeso in attesa della Valutazione di impatto ambientale, che è di competenza nazionale - ha risposto l’assessore all’ambiente Giacomo Giampedrone - La Regione ha trasmesso al ministero dell’Ambiente il 25 gennaio scorso le proprie osservazioni in cui hanno chiesto alcune integrazioni documentali e approfondimenti relativi all’impatto sull’aria, sulle acque e sanitario".