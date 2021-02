Asl 2 Savonese: a meno di 24 ore dall'attivazione del servizio superate le 3500 prenotazioni per vaccini "Over 90"

A meno di 24 ore dal via sono 3628 le le prenotazioni, effettuate tramite il call center, per il vaccino anti-covid, nel distretto dell'Asl 2 Savonese. Circa 4000 cittadini, quindi, che hanno richiesto di essere sottoposti alla vaccinazione attraverso il numero verde 800 938818 e tramite il sito prenotovaccino.regione.liguria.it. Questa cifra pone la provincia di Savona al secondo posto in Liguria per numero di prenotati: infatti a Genova nel distretto dell'Asl 3 sono stati 14.098, segue Imperia (Asl 1), con 2735, la Asl 4 (Chiavarese, levante Genovese) con 1.937, infine a La Spezia, Asl 5, con 699.

Adesso la prenotazione è riservata agli over 90 mentre da domani potranno anche mettersi in contatto, con i canali previsti dalla Regione Liguria, gli over 85 e da giovedì tutti i cittadini con più di 80 anni.

Ieri sera, alle ore 23, sono partite anche le prenotazioni on line dedicate dedicate sempre gli over 90. Si potrà richiedere la vaccinazione anche attraverso gli sportelli Cup degli ospedali di Asl 1 imperiese sempre attraverso questo schema: oggi gli over 90, da domani anche gli over 85 e da giovedì tutti gli over 80.

Per prenotare è sufficiente avere la tessera sanitaria e il codice fiscale. Si possono delegare anche familiari e amici e in questi casi basta avere a disposizione tessera sanitaria e codice fiscale della persona che si deve vaccinare.

Non devono invece, effettuare la prenotazione le persone dimesse dagli ospedali per patologie diverse dal covid, chi è in possesso dei requisiti per la vaccinazione al domicilio, come le persone con ivalidità che invece verranno contattate direttamente dalla Asl e chi risiede in un Comune con meno di 5mila abitanti; in questo caso le Asl, insieme ai sindaci, stanno organizzando giornate mirate di vaccinazione in loco. Tutte le informazioni saranno diffuse dai Comuni interessati.