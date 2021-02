Vaccini anti-Covid: al via prenotazione online per gli over 90 (FOTO)

Sono partite le prenotazioni on line per le vaccinazioni per gli over 90 attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha voluto essere presente nella sede di Liguria Digitale a Erzelli per dare il via alla piattaforma. Ieri sera, alle ore 23.05, il tempo di attesa era di circa 19 minuti con 2.420 persone in attesa e più di 1000 che avevano già ottenuto una prenotazione.

“È una serata che ricorderemo, perché comincia di fatto la vera grande campagna vaccinale nel Paese, prima dalle persone più a rischio, che hanno più di 80 anni, e poi via via scenderemo con l’età fino a coprire tutta la nazione, ovviamente arrivi dei vaccini permettendo – ha detto Toti - È un momento atteso, e quanto lo sia lo riferisce un dato: prima della partenza del sito per le prenotazioni c’erano oltre 800 persone già in attesa, e non tutti useranno questo sistema, dato che domattina alle 6 partirà il call center e si potrà prenotare anche attraverso gli sportelli Cup e gli sportelli di Asl e aziende ospedaliere, oltre alle iniziative previste nei piccoli comuni".

"È una giornata particolare: ringrazio Liguria Digitale che sta svolgendo un immenso lavoro, per questo ma anche per tutto il supporto informatico alla nostra sanità e alla modernizzazione del sistema. Stasera, citando Churchill, non sarà l’inizio della fine, ma la fine dell’inizio senza dubbio" conclude Toti.