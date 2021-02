Traduzioni da Italiano a Tedesco, come accedere al mercato della Germania

Per numerose imprese italiane, il mercato tedesco costituisce ancora oggi un importante opportunità per aumentare i propri profitti. D’altronde, fare business nel Vecchio Continente vuol dire avere la necessità di dover comunicare in tedesco, lingua madre non solo in Germania, ma anche in Austria ed in Svizzera. Esattamente come l’inglese, il tedesco è una lingua franca, molto in voga anche in determinate aree geografiche dove la Germania esercita tuttora un ruolo strategico. Pertanto, le traduzioni da italiano a tedesco sono più che mai importanti in termini di content marketing.

Per quale motivo la domanda relativa alle traduzioni localizzate da italiano a tedesco è in aumento?

Internet ha cambiato il mondo della comunicazione. I portali di e-commerce necessitano di schede prodotto accuratamente tradotte dall’italiano al tedesco. Anche i siti internet è bene che, oltre alla versione in italiano ed in inglese, siano disponibili in più lingue. Quella tedesca gioca di certo un ruolo importante negli affari. Chi vive in Germania, infatti, ha a cuore tutto ciò che viene dall’Italia. Il fascino del made in Italy a Monaco, a Berlino, ad Amburgo, a Dortmund, a Stoccarda, a Vienna, a Graz, ad Innsbruck, a Linz, a Salisburgo, a Zurigo, a Berna, a Basilea è fortissimo. Quindi, è inevitabile che vengano proposti contenuti quanto più in linea alle aspettative degli utenti tedeschi, affinché la conversione in clienti effettivi risulti decisamente più probabile.

Della traduzione da italiano a tedesco è bene che se ne occupino i traduttori certificati

Non basta tradurre in maniera approssimativa dall’italiano al tedesco, servendosi di Google Translator. Sarebbe un errore imperdonabile, perché contenuti tradotti approssimativamente in tedesco, farebbero perdere sin da subito autorità al canale di vendita. Mai come in questo caso è bene investire nelle traduzioni dall'italiano al tedesco. A realizzarle devono essere traduttori certificati.

Quali sono i settori maggiormente rilevanti all’interno del mercato tedesco?

Sono vari i settori in cui l’economia tedesca gioca un ruolo di cruciale importanza in quanto a potere d’acquisto. Riuscire a raggiungere il proprio target di riferimento, localizzato in Germania, oltre che in Austria o in Svizzera, vuol dire poter contare su nuove prospettive di business.

Pertanto, ecco i settori dove le traduzioni italiano-tedesco sono fondamentali.

1. Settore della moda

Quando si parla di made in Italy, il comparto della moda è di sicuro quello più apprezzato in assoluto. Agli occhi dei tedeschi, gli italiani sono il popolo con maggiore stile ed è indubbio che il fashion italiano tiri più che mai in Germania. L’abbigliamento di lusso italiano e i vestiti dal taglio sartoriale avranno sempre un successo assicurato, perché tedeschi, svizzeri e austriaci non lesineranno mai quando c’è da spendere nella moda made in Italy. Ne consegue che solo con una comunicazione strategica curata nei minimi dettagli, camicie, giacche, cravatte, scarpe, pantaloni, maglioni realizzati in Italia, verranno considerati più che mai articoli accattivanti. E una comunicazione strategica realizzata a regola d’arte per il mercato tedesco, non può che contare su traduzioni di livello.

Schede prodotto, scritte con un taglio ad alto impatto emotivo, consentiranno agli operatori del comparto moda di presentare al meglio le caratteristiche dei loro prodotti. I testi del sito, inoltre, devono essere descrittivi e rispettare appieno l’immagine aziendale, affinché facciano breccia fra i clienti potenziali che parlano tedesco come lingua madre.

2. Food & Wine

Altro settore di successo che descrive alla perfezione la tradizione italiana. I prodotti alimentari e i vini provenienti dall’Italia hanno un prezzo superiore alla media nei supermarket tedeschi, austriaci e svizzeri. Non è solo una questione di costi d’importazione, ma di qualità. E come si sa, la qualità si paga. A tal proposito, è bene evidenziare il successo del made in Italy anche in questo caso: quando c’è da mangiar bene o da bere vino, chi vive in Germania, in Svizzera o in Austria, non si fa di certo problemi ad investire sui prodotti nostrani.

I portali di e-commerce devono avere pertanto traduzioni localizzate dall’italiano al tedesco: i testi devono essere in grado di comunicare ai diretti interessati i valori del made in Italy nel campo dell’enogastronomia. Ne vale la brand awareness dello store.

3. Settore turistico

Bella Italia. È questo l’appellativo con cui la nostra nazione è conosciuta nei paesi dove il tedesco è la lingua ufficiale. Gran parte delle vacanze, i tedeschi preferiscono passarle proprio in Italia. Il Lago di Garda, ad esempio, è noto come "il mare dei Tedeschi". Ad Ischia, a Capri e a Procida, nella stagione estiva, si parla quasi sempre tedesco. Idem, in inverno, nelle stazioni sciistiche della Val D’Aosta. Poi, le città storiche, quali Roma, Venezia, Firenze, Milano e Napoli su tutte rappresentano alcune delle mete più in voga tra i tedeschi, gli austriaci e gli svizzeri.

Promuovere le bellezza del nostro entroterra e il patrimonio artistico che solo l’Italia sa offrire è il modo più intelligente per godere della piena considerazione dei turisti germanofoni. E le traduzioni in tedesco, in quest’ottica, rivestono un importanza più che mai evidente.

Che si tratti di siti internet di alberghi, di bed & breakfast, di ristoranti, è bene che i turisti tedeschi, svizzeri e austriaci possano prenotare su piattaforme, dove i contenuti sono tradotti a regola d’arte. Stesso discorso per ciò che concerne i post social, indirizzati a specifiche nicchie di pubblico, oppure ai post pubblicati sui blog, dove si effettuano approfondimenti sulle località.

Tradurre in tedesco e non inglese

Tutti concorderanno sul fatto che l’inglese è una lingua oramai parlata, più o meno ad alti livelli, in tutta Europa. Ciò nonostante, né la Germania, né l’Austria, né tanto meno la Svizzera possono essere considerate nazioni English friendly. Per catturare l’attenzione degli utenti tedeschi e per trasformarli da clienti potenziali ad acquirenti a tutti gli effetti, le traduzioni localizzate da italiano a tedesco sono essenziali.