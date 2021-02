Pd attacca la giunta Caprioglio: "Dopo 5 anni Savona è una città sporca e trascurata"

"Il nostro bilancio, a fine mandato, sarà un po' diverso da quello della giunta uscente. Noi dai banchi dell'opposizione lo abbiamo vissuto pratica dopo pratica, commissione dopo commissione, consiglio dopo consiglio. E lo ascoltiamo nelle parole dei cittadini. La vita delle persone non è nelle slide". Cosi il gruppo consiliare Pd Savona attacca il sindaco Ilaria Caprioglio e la sua giunta.

"Ci viene presentata una strategia che nella norma dovrebbe arrivare ad inizio mandato e non alla fine. Un mandato con un'attività da parte che ha visto spesso componenti della giunta andare in direzioni diverse, una giunta che, in moltissime occasioni, ha subito i ricatti di parte della sua stessa maggioranza. La strategia ora sbandierata non si è mai vista in questi anni e questo ha determinato ritardi pesantissimi nell'attuazione degli investimenti (il tanto citato Fondo Strategico Regionale era pronto e disponibile anni fa ma le opere iniziano ora per garantire una campagna elettorale con i tagli dei nastri. Nel frattempo abbiamo perfino visto rimandare indietro denari perchè non spesi".

"Oggi, dopo 5 anni, i savonesi hanno una città sporca e trascurata. Disconnessa. La lista di interventi fatti in conferenza dovrebbero essere normale amministrazione e non risultati di cui fregiarsi a fine mandato. E ci si attribuisce persino già il merito rispetto a bandi su cui gli uffici in questi giorni stanno lavorando per provare a partecipare. Perchè è mancata la volontà o forse l'obiettivo di fare per davvero una strategia di quello di cui la città aveva bisogno" proseguono i Dem.

"Parliamo di presente e soprattutto di futuro. Perché di futuro la città ha bisogno. La pandemia è un evento mondiale che ha cambiato, e cambierà ancora tutti gli equilibri delle nostre città - concludono dal Pd - Savona deve voltare pagina, perchè nell'equilibrio della nuova normalità con cui, speriamo presto, ci troveremo a fare i conti ci sarà bisogno di idee e capacità amministrative che diano un nuovo respiro alla nostra città, ai suoi cittadini e alle sue imprese".