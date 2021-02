Brumotti aggredito a Brescia, paura per l'inviato di "Striscia la Notizia": "L'aggressione più violenta che abbia mai subito"

Ennesimo episodio deplorevole ai danni di Vittorio Brumotti, aggredito ancora una volta durante le riprese di un servizio per "Striscia la Notizia" dedicato allo spaccio di droga.

Il fatto è accaduto sabato scorso a Brescia, in via Rizzo, dove l'inviato del tg satirico di Canale 5 e due operatori sono stati vittime di pugni, calci e sputi da parte di tre persone sorprese a spacciare. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha scongiurato conseguenze peggiori.

"È l’aggressione più violenta che abbia mai subito - ha fatto sapere il funambolo delle bici in una nota pubblicata sul sito ufficiale della trasmissione Mediaset - Ho temuto il peggio, ma questo non mi scoraggia ad andare avanti nella battaglia per liberare le piazze d’Italia dalla droga".