Lega, il senatore Bruzzone nuovo commissario cittadino a Savona: "Andremo avanti con continuità politica"

"Una sfida che ho accettato volentieri, per dare il mio contributo su una partita decisiva per il futuro della città" aggiunge

Il senatore Francesco Bruzzone è il nuovo commissario cittadino della Lega - Salvini Premier a Savona. “Andremo avanti con continuità politica. Savona e Genova hanno un legame solido all’interno di un sistema portuale che, con Vado Ligure, rappresenta il polo principale nel Mediterraneo. Un sistema che trova forza anche nel reciproco buon governo di centrodestra. Una sfida che ho accettato volentieri, per dare il mio contributo su una partita decisiva per il futuro della città e che va al di là della sfida elettorale su cui lavoriamo per la riconferma del centrodestra”, commenta Bruzzone.

