Lions Alba Docilia dona router Wi-Fi per la Dad all'Istituto Comprensivo Albisole

La Fondazione Internazionale di tutti i Lions Club, tra i tanti progetti economicamente rilevanti e ha anche erogato fondi a tutti i clubs per aiutare le scuole del territorio.

Il Lions Club Albissola Marina e Albisola Superiore Alba Docilia, raddoppiando quanto ricevuto, ha donato all'Istituto Comprensivo Albisole materiale didattico sia per i più piccini, come colla e matite colorate, ma anche una serie di router Wi-Fi utili a garantire una continua connessione ad internet per gli alunni più grandi impegnati con la didattica a distanza.

"Tutti i prodotti sono stati acquistati in piccoli esercizi commerciali del nostro territorio che tanto soffrono per questa pandemia" spiegano dai Lions.

La dirigente scolastica dottoressa Rosalba Malagamba, in una lettera alla nostra presidente Kiki Longobardi, ha espresso i ringraziamenti di tutto l’Istituto Scolastico sottolineando l’importanza da parte della scuola della “…necessità di dotarsi di nuovi dispositivi per una didattica innovativa e al contempo anche dei consueti strumenti per facilitare il lavoro degli studenti”.

Dirigente e maestre hanno documentato fotograficamente la consegna del materiale donato dai Lions.