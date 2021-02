Celle, il comune perde il ricorso al Tar sull'ex Pescetto ma il sindaco precisa: "Accolti i profili tecnico-edilizi"

"I ricorsi sono pertanto infondati e vanno disattesi, mentre le spese vanno opportunamente compensate, attese la complessità della vicenda e la reciproca, parziale soccombenza".

Questo recita la sentenza del Tar Liguria in merito al ricorso respinto del comune di Celle e della ditta che effettua i lavori, i quali si erano costituiti in giudizio contro il provvedimento della Provincia di Savona di annullamento del permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione dell'ex albergo Pescetto.

Il sindaco Caterina Mordeglia ha voluto però specificare che "per i profili tecnico-edilizi il ricorso del Comune è accolto in tutte le sue parti (volume, altezza, piano di bacino, densità fondiaria e carico insediativo)".

Sono state inoltre rilevate irregolarità formali sulle quali il Comune sta valutando come procedere ad una regolarizzazione (in merito alla pratica legata allo svincolo alberghiero).

Proprio il prossimo venerdì 26 febbraio il comune avrà riunione con il proprio avvocato difensore per decidere come procedere per chiudere la pratica.