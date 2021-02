Funzioni e prestazioni di un contapassi

Con il diffondersi di una maggiore attenzione verso la salute, e dell’abitudine di praticare un’attività sportiva all’aperto, il contapassi da polso è diventato uno strumento praticamente necessario. Discipline come la camminata sportiva, il nordic walking, lo jogging e la corsa possono essere monitorate facilmente, tenendo traccia dei propri progressi e fissando gli obiettivi che si desidera raggiungere.

I contapassi sono disponibili in diverse varianti, le dimensioni sono piccole, come quelle di un orologio, in genere si indossa al polso o si aggancia alle scarpe. Basandosi sulla lunghezza di un passo, questo dispositivo permette di misurare una distanza percorsa e di calcolare la velocità, le calorie bruciate e altri parametri, in relazione ai diversi modelli.

Il mercato offre diversi modelli di contapassi, dai più semplici ed economici, a quelli che svolgono le funzioni di uno smartwatch, acquistare uno o l’altro dipende dal proprio livello di allenamento e dalle preferenze. Chi si allena quotidianamente e desidera fissare alcune mete da raggiungere dovrebbe orientarsi verso un modello dalle prestazioni più elevate, che possa offrire un valido supporto nel seguire la pianificazione dell’allenamento.

Grazie a Contapassi.org , ognuno può facilmente individuare il modello di contapassi ideale per monitorare la propria attività fisica, confrontando i modelli più recenti e consultando le recensioni di chi ne sta già facendo uso.

Qual è il contapassi ideale per misurare le proprie performance

In commercio si trovano contapassi di vario genere, economici e semplici o professionali: dagli orologi dotati di funzionalità aggiuntive dedicate allo sport, ai braccialetti Bluetooth da connettere al proprio dispositivo mobile, agli smartwatch evoluti, agli strumenti digitali appositi per lo sport, in grado di offrire molteplici funzioni.

Molti modelli permettono l’utilizzo per monitorare diverse attività sportive, di tracciare i progressi ottenuti nel corso dell’allenamento e di pianificare gli obiettivi. Si possono trovare anche dispositivi complessi e adatti per le attività sportive agonistiche, come maratone e gare di velocità e resistenza. La scelta dipende quindi, come abbiamo detto, dalle proprie abitudini di vita e di sport.

Quanto costa un contapassi da polso?

Per acquistare un contapassi da polso, o comunque un dispositivo digitale che permetta di monitorare il proprio allenamento, non è necessario spendere molto. Esistono anche contapassi dal costo molto contenuto, piccoli, semplici e dotati comunque di ottime funzionalità. Un contapassi economico va benissimo per la camminata sportiva e il running e permette di ottenere diverse informazioni, dal tempo di allenamento, alle calorie bruciate, alla distanza e così via.

Sono molto leggeri e piacevoli da portare, talvolta dotati di un’applicazione dedicata che offre la possibilità di monitorare con la massima precisione il proprio allenamento.

Contapassi da polso e smartwatch per l’outdoor

I contapassi da polso costituiscono un ottimo strumento per gli sportivi amatoriali e per i professionisti, in quanto permette di raccogliere dati e informazioni in merito al tipo di allenamento e alle proprie prestazioni.

Collegando il proprio dispositivo ad un’applicazione per il fitness, è possibile tracciare un report dei progressi ottenuti e di verificare il raggiungimento degli obiettivi desiderati. Per chi ama l’outdoor, dal trail running agli sport acquatici, esistono anche dispositivi che resistono all’umidità e all’acqua.