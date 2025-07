Stardustcolors : fabbricante di vernici per auto non come gli altri

Stardustcolors SAS è stata fondata nel 2009 nel sud della Francia da William Perez, imprenditore e artista specializzato nella decorazione di veicoli. Stardustcolors è diventato così il produttore principale di vernici a effetti speciali nel continente europeo.

Questo settore altamente specializzato rappresentava un micromercato, precedentemente monopolizzato da due aziende americane, ovvero ALSACORP e HOUSE OF KOLORS. Sebbene esistessero alcuni rivenditori di questi prodotti statunitensi, precedentemente poco conosciuti e rari, in Europa, non esistevano veri e propri produttori sul suolo europeo, e i prodotti erano molto difficili da reperire, soprattutto a causa dei problemi di spedizione aerea delle vernici dagli Stati Uniti.

Stardustcolors ha cambiato le regole del gioco, diventando la prima azienda in Europa a competere con i suoi concorrenti americani nel campo delle vernici a effetti speciali, comprese le vernici sulle auto .

Cos'è dunque questa nicchia di mercato e cos'è esattamente una vernice speciale? Si tratta di vernici davvero straordinarie, inventate intorno agli anni '80. Sono straordinarie per la loro capacità di reagire, o almeno di sembrare reagire. Si tratta in particolare di vernici per auto, che possono cambiare colore a seconda dell'angolazione, della luce o del calore. Gli effetti visivi prodotti da queste vernici sono eccezionali e rappresentano una vera e propria rivoluzione nel mondo delle vernici tradizionali.

L'azienda è cresciuta rapidamente e costantemente, consolidando rapidamente una posizione dominante in tutta Europa. Ancora oggi, Stardustcolors continua a crescere e a creare nuove innovazioni nel mondo dei colori e dei pigmenti.

La luce : storia di passione per i colori e i pigmenti

Spinta dalla passione per il colore e gli effetti, Stardustcolors ha inventato la propria attività. Superando di gran lunga i suoi concorrenti americani, l'azienda francese continua senza sosta, inventando e creando una nuova attività ogni giorno.

L'invenzione di vari colori speciali ha creato una nuova esigenza sia tra i privati ​​che tra i professionisti. Un mondo completamente nuovo si è aperto per artisti, carrozzieri , professionisti del design e molto altro.

È una sorta di rinascita e rinnovamento di vernici e colori classici che utilizzavano pigmenti noti da centinaia di anni. Grazie ai pigmenti e alle tinte trasparenti, nonché alle incredibili proprietà offerte dalla chimica moderna, Stardust ha reinventato con successo il mondo delle vernici.

Molte delle vernici create da Stardustcolors producono colore attraverso la luce, la trasparenza, il riflesso e persino la fosforescenza! Lo spirito del fondatore dell'azienda e la sua passione per il colore sono condivisi da tutti coloro che scoprono queste favolose tonalità. Ad esempio, c'è una reale necessità di creatività e personalizzazione tra i clienti privati, che si tratti di decorare una moto , una bicicletta o una scultura. Gran parte del budget dei clienti privati è riservata a vari hobby, attività e passioni.

Scoprire le complesse tecniche della verniciatura a spruzzo o persino della verniciatura in bomboletta non scoraggia questi artisti in erba. Al contrario, grazie a tutorial interessanti e dettagliati, queste verniciature speciali e tecniche per auto ispirano chiunque a realizzare il proprio progetto eccezionale e unico e a diventare un artista creativo per una domenica, a casa, nel proprio garage!

Presentare, supportare l’implementazione tecnica e garantire il successo di ogni progetto, ad esempio la verniciatura di un’auto, è l’obiettivo principale del team Stardust, ben al di là del semplice obiettivo commerciale di un’azienda tradizionale. È una vera passione per un mestiere.

Ciò che ha contribuito al successo dell’azienda

Le numerose vernici speciali sviluppate da Stardust sono ora rappresentate in un catalogo che comprende quasi 3.000 referenze. Tutte queste specialità offrono nuove prospettive a una vasta gamma di clienti. Oggi, circa il 50% sono privati ​​o clienti professionali.

Tra questi clienti aziendali figurano piccoli artigiani, così come grandi aziende, tra cui marchi internazionali del lusso, case automobilistiche e aziende industriali. Che si tratti del mondo della decorazione, dell'auto o della sicurezza, tutte queste finiture speciali offrono nuove possibilità e nuove soluzioni.

Perché Stardust non si limita a produrre colori ad effetto speciale! Si dedica autenticamente alla ricerca applicata a tutti i prodotti speciali. Tra questi, i primer speciali: si tratta di primer che possono aderire a un'ampia varietà di superfici, come vetro, plastica, pelle, cromo, metalli, carbonio , ecc.

E Stardust produce anche finiture speciali: una gamma di vernici in grado di fornire specifiche funzioni visive o proprietà tecniche. Tra queste, ad esempio, vernici per alimenti o vernici ignifughe. Tra queste, vernici iridescenti o resistenti ai raggi UV, vernici antigraffio e vernici termoresistenti in grado di bloccare i raggi infrarossi del sole.

Ancora oggi, non ci sono limiti all'immaginazione e alla creatività del team Stardust. È grazie in particolare a un rapporto molto stretto con i propri clienti, a un ascolto attento alle loro esigenze e a una grande flessibilità che Stardust genera queste nuove idee, semplicemente cercando soluzioni per tutte queste specifiche richieste.

La storia del fondatore e i motivi di creazione dell’azienda

In origine, il fondatore dell'azienda era un artista che praticava la tecnica dell'aerografia, principalmente su veicoli. La tecnicità di questi supporti e dei loro prodotti è molto specifica e non corrisponde in alcun modo alle vernici artistiche classiche, come quelle utilizzate nella decorazione murale, nella pittura a olio, negli acquerelli , ecc.

I metodi di applicazione a spruzzo e le numerose tecnologie di inchiostri e vernici permettono davvero di coprire, decorare o personalizzare qualsiasi tipo di superficie. Questo fu rapidamente compreso dal fondatore dell'azienda, che intuì immediatamente l'immenso potenziale dei suoi pigmenti e dei suoi colori speciali.

Dopo anni di lavoro nell'applicazione di vernici in tutto il mondo, il fondatore tornò in Europa, determinato a diffondere queste nuove vernici innovative. Era convinto che avrebbero avuto successo e che presto qualsiasi tipo di oggetto sarebbe stato verniciato, dalle macchine da caffè ai bicchieri, dalle bicicletta alle facciate.

La scelta di questa attività fu motivata anche dal desiderio di evitare tutto ciò che è già stato visto, già fatto, già conosciuto e con cui la concorrenza rischia di soffocare un progetto di successo.

La scommessa di Stardust si è rivelata vincente sin dall’inizio, con feedback molto positivi da parte di clienti di ogni genere che, fin dal lancio del sito web, hanno manifestato il loro entusiasmo e hanno ordinato queste vernici rivoluzionarie, indipendentemente dal loro prezzo.

Le sfide alle quali l’azienda è confrontata

Fin dall'inizio, l'azienda si è impegnata a offrire il maggior numero possibile di prodotti, nel rispetto dei rigorosi standard normativi del settore chimico. Si tratta di un mondo altamente regolamentato, in particolare in termini di standard ambientali, con una crescente spinta governativa negli ultimi anni a regolamentare le emissioni di composti organici volatili.

Questo impegno è stato profuso per garantire che la spinta creativa dell'azienda e la costante creazione di nuove vernici e colori rimanessero inalterate.

È grazie a questo lavoro, che ha contribuito a strutturare l'azienda e la sua offerta, che l'azienda si è affermata rispetto ad altri concorrenti meno organizzati in Europa .

Oggi, Stardust si avvale di una rete presente in nove paesi europei, con distribuzione e produzione per diversi marchi. L'azienda è così riuscita a rafforzare la propria posizione normativa e a diversificare il proprio business.

Le sfide che l’azienda si è posta per i prossimi anni sono principalmente il passaggio da formule a base di solvente a formule acriliche non inquinanti, ma anche lo sviluppo del marchio in diverse aree di clientela, come il mondo del ciclismo , del modellismo e dell’auto.

Le opportunità alle quali l’azienda/il mercato è confrontato

Rispetto al mercato altamente competitivo delle vernici classiche, sia artistiche che industriali , c'è ancora molto da fare nel mercato delle vernici speciali. È questa la direzione che Stardust intende intraprendere, varcando i confini oceanici. Ormai affermata in Europa, Stardust punta a competere con aziende affermate nei propri paesi, tra cui Stati Uniti e Australia, nonché in mercati emergenti come Brasile, India e Medio Oriente.

La gamma di vernici, primer e trasparenti a effetto speciale è ormai ben strutturata, con etichette e cataloghi. E dopo 12 anni di attività, i vari marchi del gruppo Stardust godono di un'eccellente reputazione, e non solo in Europa. C'è sempre una certa esitazione o avversione tra i rivenditori a entrare in un settore che non conoscono. È vero che le vernici a effetto speciale sono prodotti più costosi e tecnicamente complessi. Si tratta quindi di raggiungere distributori motivati ​​e capaci nei diversi territori e di supportarli, al fine di diffondere tutte queste nuove vernici innovative e renderle accessibili ad aziende e privati ​​in tutto il mondo.

Consigli agli altri sugli affari

Quando si è appassionati del proprio lavoro, non si lavora mai veramente. La passione è il vento che alimenta le vele dell'azienda. Si tratta di sviluppare al massimo tutto ciò in cui si crede e si ama. Non si tratta semplicemente di identificare un bisogno e soddisfarlo. È ancora possibile inventare e creare nuovi bisogni. Quando si è leader nel proprio settore, non si guarda cosa fa la concorrenza . Ci si concentra sul successo dei propri progetti. Allo stesso modo, molti imprenditori credono che non sia possibile avere successo semplicemente attraverso la crescita e il guadagno finanziario. Lo scopo di un'azienda non è realizzare un profitto, ma prosperare e fornire aiuto, servizi e miglioramento nella vita degli altri. Questo è esattamente lo spirito di StardustColors, il cui unico obiettivo è creare i colori più belli e garantire il successo di tutti i progetti dei suoi clienti.

