Luoghi del Cuore Fai: il complesso del San Giacomo di Savona trionfa a livello provinciale

“Ringraziamo per questo grande successo a livello nazionale, ottenuto con le sole nostre forze, tutte le quasi 4 mila persone che hanno scelto di votarci” afferma Michele Salvatore, presidente dell’Associazione Amici del San Giacomo, che si prodiga da anni per far sì che la struttura non venga lasciata a se stessa col rischio di crollare.

“Ringraziamo Michele Buzzi, ex capo delegazione del FAI Savona, per la collaborazione. Noi andremo avanti sperando di riuscire a restaurare il convento perché siamo primi in città e in provincia: la mobilitazione che c’è stata, di savonesi e non solo, ci sprona a continuare per recuperare un complesso che per la città potrebbe rappresentare ciò che ad esempio è stato Santa Caterina per Finalborgo: un contenitore culturale che potrebbe rappresentare una risorsa per il Comune” conclude Salvatore.