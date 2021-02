Celle, riapre la Sp22 ai Brasi: nel novembre 2019 la strada aveva ceduto sotto le violenti piogge

La strada provinciale 22 in località Brasi a Celle è tornata ad essere nuovamente percorribile.

Si sono conclusi quest'oggi gli interventi della Provincia sulla sede stradale mettendo così la parola fine al disagio che si era venuto a creare per gli abitanti della zona e per chi era diretto verso Stella o in direzione Sanda che da oggi così possono tirare un sospiro di sollievo.

Il 24 novembre del 2019 la strada aveva ceduto a causa delle violenti piogge e la Provincia di Savona aveva stanziato 1 milione e 200mila euro.

Avviati i lavori, il tratto provinciale nella frazione cellese era stato poi riaperto con la presenza di due semafori lo scorso luglio e chiuso successivamente in due fasi a novembre.

La circolazione ad oggi era proseguita a senso unico alternato con le violenti piogge di dicembre e gennaio che avevano rallentato il fine lavori.

"Sappiamo che è stato un cantiere che ha creato parecchio malumore nella cittadinanza ma è stata una frana piuttosto complessa che ha comportato lavorazioni particolari e logisticamente difficili. Ringrazio quindi tutti coloro che hanno lavorato e coordinato questo cantiere che in un anno è stato realizzato" il commento della consigliere con delega alla viabilità Luana Isella.