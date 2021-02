Ennesimo intervento per occupazione abusiva di un alloggio di Arte in via Aglietto, a Savona, da parte della Polizia Locale del comando savonese.

La persona, un 36enne savonese che pare fosse riuscito anche ad ottenere i contratti per le utenze necessarie, è stato allontanato dall'alloggio e denunciato a piede libero.

Sul posto sono intervenuti funzionari Arte e assistenti sociali del Comune su richiesta della Polizia, che proseguirà con ulteriori accertamenti.