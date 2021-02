Andora: interventi di messa in sicurezza idrogeologica sui rii Vignette, Barò e Duomo

"C'è grande soddisfazione nell'essere riusciti a far comprendere l'importanza di tre interventi fondamentali per la messa in sicurezza del territorio, da tempo progettati - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis - Potremo così provvedere alla sistemazione idraulica di Rio delle Vignette opera necessaria anche per la realizzazione della pista ciclabile verso San Lorenzo al Mare, in parte già finanziata da Regione Liguria. L'intervento, a Ponente di Andora, ha un valore di 667mila euro. Verso l'entroterra, realizzeremo la sistemazione idraulica di Rio Moltedo in località Barò del valore 650mila euro con l'obbiettivo di mitigare il rischio idraulico e aumentare la resistenza delle strutture, grazie all'arginatura delle sponde: sarà realizzata una massicciata o struttura idonea a contenere un'eventuale portata eccezionale delle acque. Inoltre, provvederemo all'arginatura delle sponde del Rio Duomo, opera che prevede una spesa di 550mila euro" - conclude Demichelis.