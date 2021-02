Ciak, si riparte: cinema e teatri pronti a riaprire dal 27 marzo

Buone notizie per i lavoratori dello spettacolo dal Cts, che consentirà la riapertura di cinema e teatri dal 27 di marzo, come aveva chiesto il ministro alla Cultura Dario Franceschini. E' il contenuto della bozza del Dpcm del governo in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile. Ci sarà una serie di normative da seguire, come ad esempio la capienza: ridotti i numeri, indicando come possibile occupazione del 25% dei posti e fissando il limite di capienza a 200 posti nei teatri e cinema chiusi e 400 all'aperto.

Oltre a questo il pubblico dovrà indossare sempre la mascherina chirurgica e non quelle di tessuto mentre i bar all’interno rimarranno chiusi. Gli spettatori dovranno prenotare e gli artisti dovranno fare periodicamente il tampone.

Attenzione, però, perché le riaperture saranno consentite solo in zona gialla e l’ultima decisione sarà comunque presa dal Governo. Quella del 27 marzo è una data che coincide con la ‘Giornata mondiale del teatro’ ma il Cts ha confermato che l'eventuale riapertura dovrà essere valutata il 12 marzo, verificando prima la situazione dei contagi.

E’ probabile che, se tutto andrà bene, potranno riaprire dal 27 marzo, sempre in zona gialle, anche i musei e le mostre. Il provvedimento dell'esecutivo è stato inviato intorno alle 20 alle regioni e prevede la chiusura in zona rossa dei parrucchieri, che finora, anche in regime di massima restrizioni potevano rimanere aperti.



Il Dpcm specifica anche le restrizioni in zona bianca che riguardano la chiusura delle discoteche e l'annullamento delle fiere.