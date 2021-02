Finale, il sindaco Frascherelli sul Teatro Sivori: "I finanziamenti revocati da Regione non per errori nostri"

"La mia amministrazione non ha compiuto nessun errore ha semplicemente subito la revoca del finanziamento regionale perché la precedente amministrazione (la giunta Richeri, ndr) non ha mai finanziato la manutenzione del teatro e conseguente, scaduto il termine, si è perso il finanziamento".

Replica così il primo cittadino di Finale, Ugo Frascherelli, alla nota diramata in giornata dal gruppo di minoranza "Le Persone al Centro" sul futuro del Teatro Sivori (leggi QUI).

"Il recupero del teatro è iniziato senza purtroppo terminare con l'amministrazione Cervone, che ora è con noi - aggiunge il primo cittadino - Nel 2015 dimostrammo quanto sopra in un pubblico incontro in sala Gallesio organizzato dalla minoranza che, alla conclusione dello stesso, anziché uscirne vincitrice dimostrò di non conoscere gli atti e le procedure e quindi fece una pessima figura".

"Stupisce che non ci si documenti prima di esternare pensieri e punti di vista del tutto errati e distanti dalla realtà. Gli atti sono in comune. Dagli errori del passato, seppur di altri, si dovrebbe imparare" conclude il sindaco Frascherelli.