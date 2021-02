Tutto pronto alle "Ciminiere" di Calizzano: dall'11 marzo si parte con i vaccini "over 80"

Sarà l'11 marzo la giornata del "debutto" del punto vaccinale Covid-19 "Alta Val Bormida". Sarà attivato a Calizzano, nel complesso "Le Ciminiere", come già annunciato su Savonanews (leggi QUI) e servirà anche i vicini comuni di Bardineto, Massimino e Murialdo.

Il servizio sarà attivo dalle 10 alle 18, una fascia oraria assimilabile a quella già sperimentata in diversi comuni della costa. Chi ha già provveduto o sta provvedendo alla prenotazione, riceverà una telefonata di conferma da parte del comune nella quale verranno confermati data e ora della vaccinazione: in questo caso è particolarmente importante la puntualità, per evitare forme di assembramento.

Ricordiamo inoltre che il servizio in atto è quello "Over 80", per cui vi potranno accedere le persone nate entro il 31/12/1941.

I locali sono riscaldati, sanificati e ogni "vaccinando" potrà essere accompagnato da una sola altra persona. Immediatamente dopo la vaccinazione seguirà un periodo di un quarto d'ora di osservazione per verificare l'assenza di eventuali effetti collaterali.