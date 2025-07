Savona, installata al San Paolo la nuova Risonanza Magnetica: sarà operativa da settembre (FOTO)

È arrivata questa mattina all’Ospedale San Paolo di Savona la nuova risonanza magnetica ad alto campo che andrà a sostituire quella attualmente in uso, ormai obsoleta.

L’apparecchiatura, finanziata interamente con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), rappresenta un passo concreto nel percorso di ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie della Liguria.

L’intervento, del valore di 1,7 milioni di euro, rientra nelle azioni previste dalla Missione 6 – Salute del Recovery Fund, che punta al rinnovamento delle dotazioni tecnologiche e digitali del Servizio Sanitario Nazionale, con l’obiettivo di potenziare la capacità diagnostica e la qualità dell’assistenza.

Con un peso di 3,5 tonnellate, la macchina è stata movimentata con l’ausilio di un’autogru e introdotta nei locali tramite un varco ricavato appositamente nelle pareti in muratura. Le operazioni di installazione proseguiranno nelle prossime settimane, seguite dal collaudo entro fine agosto, dalle attività di sanificazione degli ambienti, dalla formazione del personale tecnico e sanitario e dai test funzionali. L’attivazione delle prestazioni per i pazienti è prevista per settembre 2025.

«L’arrivo della nuova risonanza magnetica – dichiara il Direttore Generale di Asl 2, Michele Orlando – rappresenta un punto di svolta importante per la nostra azienda e per il territorio savonese. Grazie a questa tecnologia all’avanguardia, miglioreremo la qualità diagnostica, garantendo una risposta più tempestiva ed efficace ai bisogni di salute della popolazione. Desidero ringraziare tutti i professionisti – tecnici, sanitari e amministrativi – che hanno lavorato con impegno e competenza per raggiungere questo risultato. ASL2 ha saputo impiegare in modo efficace le risorse assegnate, dimostrando solidità progettuale e capacità gestionale, e sta proseguendo con la stessa efficacia nell’implementazione degli altri interventi previsti dal PNRR.»