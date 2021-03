Mallare, il campo sportivo come punto di atterraggio notturno per l’elisoccorso

Il campo sportivo di Mallare sito operativo HEMS per l'atterraggio dell'elisoccorso durante le ore notturne? La commissione tecnica del 118 dopo il sopralluogo dello scorso 10 dicembre, ha giudicato l'area idonea "con la prescrizione della realizzazione di alcuni interventi necessari per la completa fruizione dell'area in autonomia da parte dei soccorsi".

L'Asl 2 in questi mesi, ha avviato una ricognizione sul territorio provinciale di competenza per ravvisare siti operativi. Il comune di Mallare ha individuato il campo sportivo, segnalando tale area all'ente sanitario. Una procedura necessaria per avviare gli opportuni sopralluoghi finalizzati all'ottenimento dell'idoneità.

A breve si dovrebbe tenere il volo di collaudo.