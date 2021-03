Prove di atterraggio e decollo dell'elisoccorso Grifo in Val Bormida: test a Giusvalla, Mallare, Murialdo e Cairo (FOTO)

Nella giornata di ieri prove di atterraggio da parte dell'elisoccorso "Grifo" per l'abilitazione nelle ore notturne di alcune aree della Val Bormida. L'ambulanza del cielo è atterrata a Giusvalla e nei campi sportivi di Murialdo, Mallare e Cairo Montenotte (località Vesima).

"Ieri sera, poco dopo le ore 19, è atterrato l'elisoccorso Grifo presso il campo appositamente predisposto con illuminazione e segnalazione visiva idonea anche per l'uso in notturna - spiega il sindaco di Giusvalla Marco Perrone - L'area si trova in corso Bovio a pochi metri dalla sede operativa della Croce Bianca di Giusvalla e adiacente agli impianti sportivi. Il test ha avuto esito positivo e il campo è stato quindi inserito nei piani di volo del 118".

"Ringrazio gli operatori sanitari del 118, la Croce Bianca e tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo importante progetto per la nostra piccola comunità" conclude il primo cittadino di Giusvalla.

"A seguito della prova di collaudo da parte del 118 avvenuta ieri, si comunica che la piazzola d'atterraggio situata in località Valle a Murialdo è ufficialmente operativa H24 e che tutti i dispositivi installati sono conformi alle normative richieste. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo importante risultato, il presidente della Croce Verde Murialdo Fabrizio Poggio, il dottor Meinero, l'officina di Gazzano Renato e i volontari della Polisportiva Murialdo" scrive su Facebook il comune dell'Alta Valle.

"Riteniamo che questo servizio sia particolarmente importante per la salute della nostra comunità, vista la distanza di Murialdo dai primi punti di soccorso. Questo garantirà minori tempi di intervento in caso di codici rossi, incidenti stradali, infortuni sul lavoro; inoltre, in un ottica di un futuro sviluppo turistico, risulta essere un requisito fondamentale per la pratica di tutti gli sport outdoor. Naturalmente l'auspicio è che debba servire il meno possibile ma il fatto che da oggi questo servizio esista, garantisce maggiore tranquillità ad abitanti e visitatori" conclude il comune di Murialdo.

Questa la nota diramata dall'Asl 2: "Ieri pomeriggio, 30 marzo, la commissione del Servizio 118 regionale assieme ad Air Green –gestore del servizio di elisoccorso nella sede di Villanova di Albenga, operato con l’elicottero Grifo- ed alle amministrazioni comunali coinvolte, hanno rilasciato la validazione finale dei siti nei comuni di Murialdo, Millesimo, Cairo, Giusvalla e Stella (LEGGI ARTICOLO). I siti si aggiungeranno ai quelli di Osiglia e Millesimo, già certificati lo scorso 29 gennaio. Le superfici, che sono state identificate grazie alla collaborazione delle Amministrazioni comunali, hanno possibilità di illuminazione che ne consentirà l’uso anche nelle ore notturne, in previsione della estensione a tale fascia oraria del servizio di elisoccorso, prevista per il 2022. Questa organizzazione, al momento attivata nella Asl 2, verrà progressivamente estesa anche al restante territorio ligure".