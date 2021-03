Covid, Badano (sindaco Plodio): "Situazione vaccinale sotto controllo". Il comune dona saturimetri agli over 80

Il comune di Plodio fornisce ad ogni famiglia, ove sia presente una persona ultraottantenne, un saturimetro, per poter controllare meglio il proprio stato di salute. La consegna è in atto in questi giorni.

"Si tratta di un piccolo gesto che riteniamo utile - spiega il primo cittadino Gabriele Badano - Per non generare però falsi allarmismi dovuti ad un errato uso, raccomandiamo di leggere le spiegazioni allegate e se ritenuto necessario interpellare il medico di famiglia".

"La pandemia da Covid (ad oggi sono zero i contagi sul territorio comunale, ndr) che ci sta così pesantemente condizionando colpisce non solo chi purtroppo ne è direttamente contagiato, ma in tutti noi cresce un senso di insicurezza e paura e questo accade maggiormente nelle categorie cosiddette fragili" aggiunge il sindaco.

"Sempre per quanto riguarda i nostri anziani, questa amministrazione ha già provveduto a contattare tutti i plodiesi, dagli 80 anni in su, sia per verificare direttamente l’esistenza di eventuali problemi riscontrati e/o difficoltà nella prenotazione per il vaccino, sia per poter compilare un elenco aggiornato da inviare all’Asl di chi ha una necessità documentata di ricevere il vaccino a domicilio".

"Fortunatamente pochi sono stati i casi in cui si sono riscontrate difficoltà, ma si è provveduto all'aiuto diretto e dove ciò non è stato possibile, si è celermente segnalata l’anomalia all’Asl. Ad oggi la situazione è sotto controllo. Per le poche persone che aspettano il vaccino a domicilio, siamo in stretto contatto con l'ente sanitario e contiamo di risolvere il tutto in breve tempo" conclude Badano.