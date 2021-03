Albissola, in fase di ultimazione il "mini piano" dei lavori per il restyling di parchi e aree gioco

"A seguito dell’ordinaria attività di ispezione e di verifica generale eseguita dal Servizio Tecnico manutentivo e finalizzata ad accertare le condizioni di sicurezza e funzionalità delle strutture ludiche presenti in alcuni parchi e aree gioco comunali, ha preso avvio da alcuni giorni il relativo programma dei lavori di manutenzione e ricondizionamento delle aree verdi attrezzate comunali". Lo comunica Luigi Silvestro, assessore all’Arredo e Verde Urbano del comune di Albissola Marina.

"Il programma comprende la manutenzione generale delle installazioni, la sostituzione delle eventuali parti danneggiate o mancanti, il ripristino della funzionalità e della sicurezza degli attrezzi e aree. L’importo totale ammonta a circa 8 mila euro. Il progetto ha interessato diverse aree: il parco Faraggiana, i giardini ex Arcos in zona Grana e il campetto da basket in largo Atleti Azzurri d’Italia".

In sintesi la programmazione delle manutenzioni è la seguente:

- parco Faraggiana: è stato il primo intervento ad essere iniziato e già ultimato ed ha riguardato i lavori di manutenzione e risagomatura del canale principale di raccolta delle acque piovane che corre lungo i muri di confine di tutta l’area, oltre alla posa di una condotta per una nuova linea elettrica interrata, scavata verso il fondo del parco e che in un futuro post emergenza sanitaria, potrà essere a servizio delle varie manifestazioni, riducendo così la necessità di utilizzo di cavi “volanti” provvisori;

- giardini ex Arcos: proprio in questi giorni abbiamo ultimato i lavori di manutenzione e ricondizionamento dei giochi situati nei giardini davanti al Conad di Grana in Via Angelo Barile. Le lavorazioni hanno compreso la riparazione o sostituzione di parti ammalorate o pericolose, come bulloneria/viteria varia, ricondizionamento della corderia della struttura per rampicata, la sostituzione di alcune pedate in HPL antisdrucciolo, installazione di nuovo gruppo molla per la sagoma gioco "bruco", messa in opera di nuova altalena "Cesto" e di nuovo seggiolino a gabbia per altalena;

- campetto Basket: in ultimo il programma di manutenzione delle aree gioco comunali, prevede che nelle prossime settimane provvederemo alla installazione presso il campetto vicino all’area canina in largo Atleti Azzurri d’Italia, di una coppia di kit per il basket comprensivi di canestri, piastre di fissaggio in acciaio e tabelloni in laminato stratificato.

"Le nostre aree verdi attrezzate sono tra i luoghi principali di socializzazione ed aggregazione della nostra comunità e, dopo il Covid assumeranno sempre più questa funzione - conclude l'assessore - Per tale motivo abbiamo ritenuto fondamentale avviare questo piano di manutenzione e ricondizionamento delle aree gioco comunali. A questa programmazione ordinaria di manutenzioni, si aggiunge l’intervento di riqualificazione straordinaria e complessiva appena ultimata del parco Puccio e, la cui data di inaugurazione sarà presto fissata dal sottoscritto insieme al sindaco".