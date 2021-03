Sciopero Porto di Genova, Filt Cgil di Savona: "L'attacco dei terminalisti ai lavoratori è inaccettabile"

"In un momento così delicato per il paese, dove la nostra categoria ci ha visti in prima linea senza mai fermarsi, dove grazie ai lavoratori dei trasporti, persone e merci, hanno continuato a muoversi evitando al paese situazione di crisi, l’attacco che i terminalisti del porto di Genova hanno portato ai lavoratori portuali e nello specifico ai lavoratori della Compagnia Paride Batini CULMV è inaccettabile". Così, attraverso una nota stampa, la Filt Cgil di Savona.

"Tutta la Filt Cgil di Savona, insieme a tutti gli iscritti Filt di tutti i settori esprimono la totale solidarietà ai lavoratori del porto di Genova, ai lavoratori della Compagnia Portuale CULMV, che domani 5 marzo si mobiliteranno con uno sciopero a difesa di diritti conquistati con anni di lotte sindacali" concludono dal sindacato savonese.