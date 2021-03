Identificato e multato lo "Sporcaccione della Val Varatella" che scaricava i propri rifiuti a Borghetto

La Polizia Municipale di Borghetto ha identificato l’autore di tre distinti abbandoni di rifiuti avvenuti nell’arco di pochissimi giorni, tutti nel parcheggio di Corso Giotto, vicino al casello autostradale.

Si tratta di un cittadino residente non a Borghetto ma in un paese nel primo entroterra della Val Varatella. Grazie al lavoro degli agenti è stato possibile attribuire in maniera incontrovertibile gli abbandoni allo stesso soggetto al quale sono state comminate tre sanzioni per un totale di circa 1.800 euro.