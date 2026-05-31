Cairo, rissa tra più persone in corso Italia: volano sedie e pugni

Momenti di tensione nella serata di ieri a Cairo Montenotte, dove si è verificata una rissa in corso Italia, nella zona di Porta Soprana. L’allarme è scattato poco dopo le 22:30.
Secondo le prime informazioni, in corso di verifica, sono state coinvolte diverse persone.
Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri per i rilievi e un’ambulanza della Croce Bianca di Cairo Montenotte.
Durante la colluttazione, scoppiata per futili motivi, sarebbero volate alcune sedie di un locale situato nelle vicinanze e sferrati alcuni pugni.
A rimanere ferito un uomo di circa 50 anni, intervenuto per tentare di calmare la situazione, poi trasportato in ospedale per le cure necessarie.
Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.