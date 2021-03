MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo crema di Opal, arancia, cacao e nocciola

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

la mela gialla Opal

è la nostra “nuova” mela gialla, totalmente BIO, soda e croccante, dalla buccia liscia e brillante. Il suo gusto intenso e complesso rivela note aromatiche di mango, pera e mela cotogna. E’ caratterizzata da un perfetto bilanciamento tra zuccheri e acidità che la rende perfetta per i bambini e per gli adulti più golosi. E’ particolarmente adeguata come take-away visto che, una volta sbucciata e tagliata, la polpa rimane bianca a lungo e non si ossida

CREMA DI OPAL, ARANCIA, CACAO E NOCCIOLA

Tempi

25 minuti



Ideale per…

la merenda del pomeriggio



Ingredienti (4 persone)

4 mele Opal

2 arance Navel (con buccia edibile)

4 cucchiaini di cacao amaro in polvere

50 g di granella di nocciole tostate + qualche nocciola per la deco finale





Procedimento

1.Lavate e sbucciate le mele, quindi tagliatele a cubettini e portatele in cottura un pentolino a fiamma media

2.Aggiungete il succo già spremuto delle arance e la loro buccia grattugiata, quindi proseguite la cottura fino a quando le mele non saranno ben cotte (senza perdere la consistenza)

3. Assommate al composto la granella di nocciole (tenete un po’ da parte per la deco finale)

4. Frullate il tutto con un mixer e servite in ciotoline a vista

5. Spolverate con il cacao amaro in polvere e un po’ della granella di nocciole avanzata con l’aggiunta di qualche nocciole intera





IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL)

Non un semplice dolce goloso e super veloce, ma che fa bene! Senza zuccheri aggiunti, con pochissime calorie, ricco di fibre e antiossidanti. La consistenza vellutata del cioccolato unita al tocco croccante al palato della granella di nocciole ci regalano un piacere sopraffino che ci è dato anzitutto dalla dolcezza particolare di questa mela. Colore acceso anche in versione cotta grazie all’effetto no-browning che rende famosa la Opal unito alla complicità del succo d’arancia.

Se avanza?

Unite della panna vegetale montata e un po’ di gocce di cioccolato per far rinascere l’avanzo di crema in una farcia per delle mini-cake già pronte!