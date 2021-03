Si riunisce "Cambiamo!" per la provincia di Savona: "Siamo in costante crescita, daremo risposte al territorio"

“È necessario, soprattutto in un momento storico delicato come quello che stiamo affrontando, essere interlocutori vicini, non solo "fisicamente" ma anche in maniera più ampia. Cambiamo esiste e sarà, per tutti coloro che ci concederanno fiducia, quel punto di riferimento politico e territoriale del quale la Liguria ha bisogno”, concludono dal Comitato Esecutivo di Cambiamo della Provincia di Savona.