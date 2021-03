Vaccini in via Brilla a Savona, una mozione per chiedere la sostituzione. Giusto: "In alternativa il Palazzetto di Tardy e Benech"

No ai vaccini in via Brilla. Da giorni ha dimostrato la sua contrarietà, così come l'Ordine dei Medici di Savona, il dottor Renato Giusto, presidente regionale del Sindacato Medici Italiani, che in qualità di presidente del consiglio comunale ha pronta una mozione sul tema.

La sede nell'ex asilo del quartiere di Zinola per le somministrazioni agli under 65 a suo avviso sarebbe scomoda e quindi avrebbe proposto in alternativa il palazzetto dello sport di Corso Tardy e Benech oltre alla sede dell'Ordine dei Medici e uno spazio ricavato al centro commerciale "Le Officine".

Nella mozione ha così richiesto al sindaco Ilaria Caprioglio, alla giunta e al consiglio comunale di "individuare la sede più idonea per lo svolgimento della campagna vaccinale".