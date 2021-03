Partite a pieno regime le vaccinazioni alle "Ciminiere" di Calizzano per gli Over 80. La più anziana è Celestina, del 1918

Esprime profonda soddisfazione, il sindaco di Calizzano Pier Angelo Olivieri, in merito al funzionamento della "macchina" delle vaccinazioni cittadine per gli Over 80.

Il Primo cittadino affida a Facebook una galleria di immagini e le sue considerazioni: "Oggi è stata una giornata, come si suole dire "di quelle belle, da ricordare", che rinfrancano e danno senso all'impegno.

Grazie alla sinergia tra Istituzioni ed Enti, il lavoro del preparatissimo e disponibilissimo personale medico, paramedico, infermieristico ed amministrativo, all'impegno dei volontari, è stato possibile somministrare la prima dose di vaccinazione anti covid-19 alla popolazione ultra ottantenne di Calizzano e dei Comuni limitrofi, presso il Centro ricreativo Le Ciminiere, idoneamente preparato ed allestito nelle settimane scorse, nonché da equipe mobile presso le abitazioni di chi erra impossibilitato a raggiungere la struttura.

Grazie al Personale tutto di Asl2, ai Dipendenti Comunali, a Rocketway Srl che ha fornito gratuitamente la copertura internet indispensabile alla gestione dei dati, all'Osteria Passaggio a Nord Ovest che ha offerto un ottimo ristoro rapido agli operatori, ad Acqua Minerale Calizzano Srl, agli Amministratori Comunali ed ai Volontari impegnati oggi nel supporto all'accoglienza e ni giorni scorsi nell'allestimento.