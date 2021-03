Varazze: approvato in Giunta con medici e farmacie il protocollo per il punto di vaccinazione territoriale

La Giunta comunale, nella seduta di oggi ha dato efficacia al Protocollo di Intesa sottoscritto dal Vicesindaco Luigi Pierfederici con i Medici di famiglia e i Farmacisti di Varazze, per l’istituzione di un punto vaccinale territoriale nel Comune di Varazze.

“E’ un momento fondamentale per la lotta al Covid-19 commenta il Vicesindaco Pierfederici - e sono molto soddisfatto sia personalmente sia da Amministratore pubblico della volontà del Comune, dei medici di famiglia e delle farmacie locali di fare fronte comune per raggiungere questo fondamentale obiettivo.

Il Comune di Varazze avrà così un centro di vaccinazione che consentirà ai pazienti dei Medici varazzini di potersi vaccinare nel proprio Comune senza la necessità di recarsi nei Centri realizzati direttamente da ASL sul territorio provinciale.

Il protocollo dà seguito alla proficua collaborazione già messa in campo tra l’Amministrazione comunale ed i Medici di famiglia al momento della realizzazione del Centro tamponi nelle aree della Croce Rossa di Varazze.

In questo momento di vera difficoltà - prosegue il Vicesindaco - è fondamentale fare fronte comune nella lotta al virus e, attraverso questa collaborazione, l’obiettivo è stato raggiunto.

Il Centro, già in fase di allestimento, sarà operativo all’interno della Sala Congressi del Palasport cittadino da sabato 20 e domenica 21 marzo, secondo le prenotazioni che verranno effettuate dai Medici di famiglia e, a seguire, secondo il calendario redatto dagli stessi”.

Sull’argomento interviene anche la Consigliera comunale Claudia Callandrone , delegata alla Sanità: ”L’accordo sottoscritto con l’Amministrazione prevede che le farmacie cittadine si occupino della distribuzione e del confezionamento delle dosi vaccinali, anche con l’ausilio di personale infermieristico, mentre i Medici di famiglia provvederanno alla somministrazione.

Sarà compito dell’Amministrazione, oltre all’allestimento dei locali della Sala Congressi, provvedere alla sanificazione e, in collaborazione con i Volontari della Protezione civile di Varazze, effettuare l’ accoglienza dei pazienti.

La realizzazione del centro di vaccinazione territoriale è stato possibile grazie alla volontà espressa dai Medici di famiglia e dalle Farmacie locali che, anche grazie agli accordi sottoscritti dalle rispettive categorie di rappresentanza con Alisa, si sono resi disponibili a collaborare per raggiungere un obiettivo davvero fondamentale per l’intera comunità”.

Il punto vaccinale territoriale servirà, ad oggi, alla somministrazione del vaccino Astra Zeneca per una fascia di età compresa tra i 16 ed i 65 anni, secondo le indicazioni e le prenotazioni gestite dai Medici di famiglia. Analoga procedura anche per il proseguo della campagna vaccinale.

“Ai medici e ai farmacisti, così come ai Volontari della Protezione Civile varazzina, sempre disponibili a collaborare al servizio della cittadinanza, va il ringraziamento personale mio e dell’Amministrazione per l’impegno profuso in questo momento tanto difficile.

Rimaniamo in fiduciosa attesa dell’eventuale ufficializzazione da parte di ASL 2 di un punto vaccinale anche per gli over 80, come da me richiesto già a febbraio” - conclude il Vicesindaco Pierfederici.