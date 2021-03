Questa mattina, operazione di ripristino delle strade/vie "tagliafuoco con l'obiettivo di mettere in sicurezza i territori comunali in area boschiva, sul crinale montano tra i comuni di Carcare e Plodio, per facilitare l'accesso ai boschi ai Vigili del Fuoco ed ai volontari del servizio antincendio.

"Ovviamente il ringraziamento è per lo spirito d'intraprendenza dei volontari di entrambi i gruppi comunali di protezione civile" dice il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.