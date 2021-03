Concorso Letterario Città di Ascoli: ancora un'affermazione per la scrittrice savonese Renata Rusca Zargar

Nel 2019, la scrittrice savonese Renata Rusca Zargar era stata premiata ad Ascoli Piceno avendo partecipato alla prima Edizione del Concorso Letterario Città di Ascoli (leggi QUI).

"Ero rimasta talmente impressionata dalla stupefacente bellezza della città - ha spiegato la scrittrice - che avevo deciso di partecipare anche all’edizione del 2020, scrivendo, però, appositamente, un racconto storico ambientato ad Ascoli, in parte nel periodo della dominazione longobarda e, in parte, con protagonista il famoso Cecco d’Ascoli, contemporaneo di Dante Alighieri. Il racconto, Un’altra vita, dunque, è stato premiato con targa del Sindaco ma, questa volta, a causa del Covid non c’è stata una premiazione 'in persona'. I premi, tra cui la pregevole antologia con l’inserimento del racconto, sono arrivati a casa in questi giorni".

La scrittrice, però, sta già scrivendo un nuovo testo, questa volta di fantascienza, per la terza edizione, nella speranza di poter tornare ad Ascoli, una tra le più pregevoli città italiane.

Il racconto premiato si può leggere al link:

"Un'altra vita" di Renata Rusca Zargar - Zoomma