Vagone di un treno merci deraglia a Ventimiglia: circolazione ferroviaria interrotta

Dalle 6.25, traffico ferroviario completamente interrotto su Ventimiglia a causa di un treno merci deragliato. L’ultimo vagone del convoglio è uscito dalla sede dei binari, senza ribaltarsi ma rimanendo in piedi.

Si tratta di una ferrocisterna che stava trasportando ossido di etilene. Una situazione potenzialmente molto pericolosa che ha reso necessarie alcune misure di precauzione.

Da circa un’ora i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia stanno operando sul posto per la messa in sicurezza del vagone. Sono presenti anche le squadre di Rete Ferroviaria Italiana e a scopo precauzionale un equipaggio di sanitari del 118. Per fortuna non si registrano feriti.

Al momento non ci sono previsioni sulla tempistica necessaria per la messa in sicurezza del convoglio e quindi la riapertura del traffico ferroviario. Sono già 7 i treni direttamente coinvolti dallo stop: l’intercity per Roma Termini, l’Eurocity da Nizza e diretto a Milano e diversi regionali per Genova e Savona.