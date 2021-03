Demolizione fabbricato ex bagni Madonnetta, comitati Margonara: "Venga salvaguardato l'arenile tenendolo pulito"

I gruppi a sostegno della Margonara hanno scritto una lettera al comune di Albissola Marina, di Savona, all'Autorità di Sistema Portuale e per conoscenza al Difensore Civico regionale Francesco Lalla, in merito ai prossimi lavori di demolizione del fabbricato degli ex bagni Madonnetta e all'imminente stagione estiva.

"Anche in ragione dell'ormai imminente stagione estiva si raccomanda, durante le operazioni di demolizione, di salvaguardare l'arenile antistante, isolando i rifiuti stessi prodotti dall'attività in progetto, dalla spiaggia con misure gestionali/operative specifiche e/o con utilizzo di eventuali protezioni (teli o similari)" spiegano nella missiva i comitati.

"Si chiede, al termine dei lavori, una verifica dello stato di pulizia dell'arenile al fine di escludere eventuale presenza di residui/ rifiuti che possano rappresentare eventualmente anche un rischio per gli avventori della spiaggia (residui di ferro arrugginito, chiodi etc)" proseguono.

"L'attuale arenile risulta in ottimo stato come si evince dalle fotografie allegate alla presente, scattate nella giornata del 14/03/2021. Un'altra volta richiamiamo l'attenzione sulla tutela di questo tratto di costa speciale e amato da tantissimi cittadini, auspicando, già per l'anno in corso, la possibilità di accedere nuovamente al litorale, in tutta sicurezza, una volta terminati i lavori di demolizione. Chiediamo, in tal senso, che vengano almeno assicurati sia per la spiaggia della Madonnetta che per quella del Molo Verde, oggetto della recente demolizione di un altro fabbricato, acqua potabile, doccia e servizi igienici, periodica pulizia, con eventuali presidi di personale addetto alla gestione del litorale, come previsto per l'emergenza Covid" hanno concluso i gruppi a sostegno della Margonara.