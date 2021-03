Milano-Sanremo: sabato 20 marzo modifiche al servizio TPL Linea

L'azienda Tpl Linea comunica: "Si avvisa la spettabile clientela che, in conseguenza dello svolgimento della manifestazione sportiva “Milano – Sanremo”, sabato 20 marzo 2021, nella tratta compresa tra Sassello (transito previsto alle 13.50 circa) ed Andora (transito previsto alle 15.40 circa), potranno verificarsi momentanee variazioni al servizio legate alla sospensione del traffico veicolare sulle strade interessare al transito della competizione sportiva".

"Si informa inoltre che, considerando che a Savona i ciclisti in gara transiteranno in corso Mazzini, corso Tardy & Benech e via Stalingrado (sino alla rotonda all’ingresso dell’autostrada), anche alcune linee urbane della città capoluogo di provincia potranno subire temporanee modifiche di percorso e/o sospensioni del servizio di trasporto pubblico locale. Il passaggio della corsa ciclistica a Savona è previsto per le ore 14.20 circa".

"Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 019-2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle ore 16.00)" conclude l'azienda.