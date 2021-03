Alassio piange la scomparsa della storica farmacista Carolina Bianchi

Lutto ad Alassio per la scomparsa di Carolina Bianchi, storica farmacista della 'Città del Muretto'.

Appena laureata in chimica farmaceutica, più di 60 anni fa, Carolina Bianchi partì da Alseno (in provincia di Piacenza) per raggiungere Alassio dove si integrò rapidamente. Lì infatti la cugina aveva sposato il dottor Bonavia, titolare dell'omonima farmacia di via Vittorio Veneto (angolo piazza Matteotti). Morto il dottor Bonavia, fu affidata a lei la gestione della farmacia che cambiò nome in "Nazionale".

Una donna molto riservata, ma di un cuore grande. Faceva beneficenza silenziosamente. Regalò anche due ambulanze alla Croce Bianca di Alassio. Si ritirò dall'attività il 16 marzo del 2018.

Chi la ricorda lo fa sottolineando la sua disponibilità, anche nelle ore piccole: era sempre pronta a soddisfare le esigenze dei pazienti scendendo di notte dal suo vicino appartamento di piazza Sant'Ambrogio.

Il rosario verrà recitato stasera alle 20.30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Ambrogio ad Alassio dove domattina, venerdì 19 marzo alle 10.00, si svolgerà il rito funebre. La salma raggiungerà poi il suo paese natìo Alseno, dove troverà riposo nella tomba di famiglia.