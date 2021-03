Meteo prossima settimana: cielo sereno e rialzo termico

La presenza in quota da correnti fredde ed umide di estrazione artico-marittima, con correnti nei bassi strati da e Est e precipitazioni nevose sei settori pedemontani meridionali ed occidentali del Piemonte. Piogge sparse su Liguria di ponente, Poi ancora qualche nevicata domani. Migliora domenica e poi in settimana rialzo termico.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 19 a domenica 21 marzo

Irregolarmente nuvoloso su Piemonte e Liguria di Ponente con precipitazioni sparse su zone meridionali e occidentali del Piemonte nevose oltre i 400 m. Piogge sparse su Liguria di ponente. Migliora domani con ancora qualche precipitazione la notte. Domenica migliora ma freddo. Quota neve 400 m Possibili gelate notturne. Minime in pianura intorno -2 -0°C e massime 5 - 6°C. Al mare minime intorno 3- 5°C e massime 10-12°C. In pianura venti moderati forti da Nord Est. In pianura venti forti Nord.

Da lunedì 22 marzo

Cielo sereno, da metà settimana rialzo termico.

