Pietra Ligure: attestato di benemerenza per i 65 anni del Panificio Tortarolo

Questa mattina, il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’Assessore alle attività produttive Maria Cinzia Vaianella e il Vicesindaco Daniele Rembado hanno consegnato a Maddalena, per tutti “Carla”, Tortarolo l’attestato di benemerenza per i 65 anni ininterrotti di attività del Panificio “Eredi Tortarolo 1956”.

“E’ stato per noi un grande onore e un vero piacere consegnare a Carla questo bel riconoscimento per la lunga e ininterrotta attività del suo panificio. Fondato dalla sua famiglia nel 1956, continua oggi a far bella mostra di sé nei carruggi del nostro centro storico e continua a sfornare prelibatezze di ogni tipo, prodotti di eccellenza come la focaccia e tipicità tutte pietresi come la mitica “torta di zucca” – commentano il Sindaco e gli Assessori - Le botteghe, insieme ai panorami, ai carruggi, alle tradizioni, al dialetto, allo stile di vita quotidiano costituiscono il volto del nostro paese e ne sono l’anima più vera. Pietra Ligure conta un nutrito numero di attività, il più delle volte famigliari, che vantano lunghe e, come in questo caso, lunghissime tradizioni, che rappresentano un importante elemento di memoria storica ed una preziosa testimonianza di cultura e tradizione e che , insieme ai monumenti, ne sono il segno identificativo e la rendono unica sia per i pietresi che per coloro che la visitano”, concludono De Vincenzi, Vaianella e Rembado.