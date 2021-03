Savona, prosegue il restyling di via Nizza: ciclisti nel caos del traffico

I lavori di restyling di via Nizza e Corso Vittorio Veneto a Savona proseguono senza sosta e anche per questo il passaggio della Milano-Sanremo è slittato in corso Tardy e Benech e via Stalingrado, ma se per i ciclisti professionisti il percorso è pericoloso lo è altrettanto per i corridori amatoriali che quotidianamente attraversano quel tratto.

Con gli interventi proprio sulla pista ciclabile gli appassionati delle due ruote ne sono rimasti "orfani" e sono così costretti ad attraversare il quartiere delle Fornaci in mezzo al traffico rischiando la loro incolumità.

Visto che attualmente il traffico circola ad una corsia per ogni senso di marcia, gli automobilisti per precauzione rimangono in coda dietro ai ciclisti ma il rischio che qualcuno provi a sorpassarli è molto alto.

Intanto a partire da lunedì 22 marzo e fino al 30 aprile all'altezza della rotonda nei pressi del supermercato Ekom di via N.S. del Monte e fino a Via De Maestri, il traffico veicolare cambierà a doppio senso di circolazione sulla semicareggiata lato monti di via Nizza. Verrà mantenuta inoltre la corsia lato mare in direzione Savona centro per poter fruire dei parcheggi.

Durante le diverse fasi di attività del cantiere (scavo perpendicolare all'asse stradale di Via Nizza da eseguirsi in più fasi), sarà istituito un senso unico alternato nel tratto di via N.S. del Monte in immissione su via Nizza che sarà disciplinato dai movieri.

Nella zona tra il Bed & Breakfast e fino all'altezza di villa Gavotti nei pressi della rotonda che porta a Corso Svizzera, l'area di cantiere occuperà la semicarreggiata lato monti e il transito veicolare cambierà a doppio senso di circolazione sulla semicarreggiata lato mare di Via Nizza.