Vado, al vaglio in consiglio il documento di pianificazione portuale. Sindaco Giuliano: "La viabilità vadese cambierà volto"

"Proponiamo al consiglio il parere favorevole, perché abbiamo ottenuto all'interno del documento di pianificazione una serie di opere scaturite dalla progettazione di questa amministrazione".

Queste le parole del sindaco di Vado Monica Giuliano che questo pomeriggio esporrà in consiglio comunale, come avvenuto a Savona, il documento di pianificazione strategica dell'Autorità di Sistema Portuale propedeutico alla stesura del piano regolatore portuale.

Al centro la separazione netta del traffico in centro città tra quello pesante e quello urbano: "Fondamentale sarà il finanziamento per i lavori in sponda destra del torrente Segno che diventerà un asse viabile alternativo per sgravare via Piave - dice la prima cittadina vadese - è arrivato il momento di completare una serie di interventi come il piazzale marittimo e lo specchio acqueo del porto turistico".

Lo scorso anno era stato commissionato uno studio sull'analisi della viabilità di Vado, mettendo insieme i progetti privati e pubblici per dettare gli indirizzi sulle futuro delle infrastrutture di Vado. Dalla strada di scorrimento al casello di Bossarino, la nuova strada sulla sponda destra del torrente Segno, il ponte di via Alla Costa e la nuova strada dal centro commerciale Molo 8.44: uno studio che metteva insieme naturalmente i lavori già in programmazione.

"Sono stati recepiti tutti gli interventi ma anche l'analisi della parte infrastrutturale del territorio, sono state evidenziate alcune zone di interazione porto e città dove ci sarà una coprogettazione con la quale potremo intervenire e abbiamo infatti chiesto di essere parte attiva per la zona logistica semplificata" ha concluso il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.