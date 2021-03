32 miliardi in 5 settori: ecco i sostegni del primo decreto "economico" dell'era Draghi

Non si chiameranno più "ristori" ma "sostegni" i 32 miliardi di euro stanziati dal Governo Draghi, al suo primo decreto di natura economica, per "potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate".

Sono "misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19", da cui il nome sostegni, quelle approvate in Consiglio dei Ministri e presentate nella prima conferenza stampa del neo premier, accompagnato dai ministri dell'Economia Franco e del Lavoro Orlando, i cui pagamenti partiranno dal prossimo 8 aprile per mettere così in circolo nell'economia reale nel mese stesso già 11 miliardi.

Si tratta di denari stanziati rispettando lo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, con una linea guida nuova, volta ad "assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede".

Sono cinque gli ambiti in cui interverrà il dl, partendo innanzitutto dal "sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore" con un contributo a fondo perduto dalla capienza di 11 miliardi complessivi, spiega una nota di Palazzo Chigi, per i titolari di partita IVA "che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile" senza più alcuna la limitazione imposta dal codice Ateco. L'importo sarà "determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata" e verrà erogato direttamente sul conto corrente indicato nella domanda. In questo ambito vi saranno il tanto atteso e richiesto contributo per il turismo invernale e la discussa proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione fino al 30 aprile 2021. Le imprese avranno poi una riduzione dei costi delle bollette elettriche.

Il secondo ambito è quello riguardante "lavoro e contrasto alla povertà" che principalmente prevede la proroga del blocco dei licenziamenti al 30 giugno e della cassa integrazione, una indennità ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e sportivi, il rifinanziamento per 1 miliardo del Reddito di Cittadinanza. Per il Terzo Settore ci sarà l’incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario di sostegno agli enti.

"Salute e sicurezza" sono il terzo campo d'intervento, e qui sono contenuti importanti stanziamenti per il piano vaccinale dal valore di 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini, oltre ai 700 milioni per l’acquisto di altri farmaci anti-Covid. Accolto con favore dalle rappresentanze sindacali del settore poi la possibilità per aziende ed enti del SSN di servirsi di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale.

Gli enti locali e territoriali potranno sopperire alla flessione del gettito dovuta alla pandemia, con circa 1 miliardo di euro per Comuni e città metropolitane sul 2021.

Tra gli altri interventi, e particolarmente sentito nella nostra regione, il finanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Senza dimenticare poi i sostegni al mondo dello spettacolo, al mondo fieristico e per il sostegno della didattica a distanza.