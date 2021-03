Albenga, vendita oltre l'orario consentito e consumazione nelle vicinanze: chiusure immediate per 3 locali

Sono tre i provvedimenti di chiusura per cinque giorni emessi dalla Polizia locale di Albenga nei confronti di altrettanti locali, frutto dell'attività di monitoraggio del rispetto delle norme anti Covid svolta nella serata di ieri, venerdì 19 marzo, su diversi esercizi commerciali del territorio comunale.

Durante le operazioni di presidio e controllo del rispetto dei decreti governativi, gli agenti dell'ufficio Sicurezza Urbana, con l'ausilio dell'unità cinofila con il commissario Lupo, hanno sorpreso i gestori delle attività in questione a somministrare bevande al di fuori dall'orario consentito per il servizio d'asporto, fino anche a permettere il consumo delle stesse nelle immediate vicinanze.

Nella mattinata odierna però i provvedimenti sono diventati soltanto due: per quanto riguardava un bar, infatti, è stato constatato un vizio di forma in merito al provvedimento emesso che ha portato così alla revoca della misura accessoria di chiusura.

"In uno dei casi di violazione accertata, l'attività sanzionata aveva servito almeno 30 consumazioni ed in prossimità dell'attività si stavano radunando, causando assembramenti, almeno 50 persone . La Polizia Locale ha avuto particolare attenzione a non creare turbativa all'ordine pubblico" spiegano dal comando ingauno.

"Gli Uffici di Polizia Locale preposti ai controlli del rispetto delle normative covid - ma questo principio vale per tutte le attività preventive che vengono effettuate - non agiscono a seguito delle pressioni mediatiche" continuano dalla Polizia locale albenganese.

"Il procedimento d'accertamento di violazioni di questa natura richiede la massima attenzione sotto il profilo della fase probatoria - aggiungono - Abbiamo acquisito in questi giorni elementi oggettivi idonei a provare le attività elusive della normativa imposta alle attività di somministrazione specifiche per le zone arancioni (come la provincia di Savona), e si è deciso solo in seguito al solido bagaglio probatorio di procedere con la contestazione delle violazioni che prevedono l'ordine immediato di chiusura dell'attività".