Coronavirus, 84 nuove positività nel savonese. Lieve calo degli ospedalizzati (-3)

Sono 380 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, in aumento rispetto allo scorso bollettino, a fronte di 3.401 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.772 tamponi antigenici rapidi. Il rapporto di positività ai test molecolari quindi guadagna quasi un punto percentuale, salendo all'11,17%.

Nella nostra provincia sono 84 i nuovi casi, in aumento rispetto al bollettino precedente, mentre sono 77 nell'imperiese, 201 a Genova e 16 nello spezzino. 2 invece tra i non riconducibili alla residenza in Liguria.

A livello regionale vengono segnalati 5 decessi, di cui 2 nel savonese: si tratta di due donne di 84 ed 88 anni decedute entrambe il 19 marzo rispettivamente presso l'ospedale di Albenga e quello di Savona.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.013.249 (+3.401)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 157.588 (+1.772)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 85.139 (+380)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.566 (+106)

Casi per provincia di residenza

Imperia 907 (+38)

Savona 1.207 (+42)

Genova 3.317 (+47)

La Spezia 777 (-22)



Residenti Fuori Regione/Estero 133 (+1)

Altro/In Fase Di Verifica 225 (-)

Totale 6.566 (+106)

Ospedalizzati 645 (-5); 59 (-6) in terapia intensiva

Asl 1 - 112 (-2); 9 (-3) in terapia intensiva

Asl 2 - 135 (-3); 11 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 151 (-); 15 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 56 (-1); 3 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 4 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 75 (+1); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 49 (+2); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 63 (-2); 8 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.30 (+40)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 74.778 (+269)

Deceduti: 3.795 (+5)

Soggetti in sorveglianza attiva:

Asl 1 - 1.230 (+19)

Asl 2 - 1.586 (+63)

Asl 3 - 1.885 (-170)

Asl 4 - 417 (-29)

Asl 5 - 713 (+41)

Totale - 5.831 (-76)

Dati vaccinazioni 21/3/2021 ore 16

Consegnati: 300.920 - (fonte governativa)

Somministrati: 212.577

Percentuale: 71%

ASL 2

- Vaccini a mRNA (Comirnaty e Moderna) - totale dosi 37.069; nelle ultime 24 ore 161; di cui seconda dose 14.466.