Efficientamento energetico della scuola elementare di Carcare: i lavori entrano nel vivo

Il cantiere per l'efficientamento energetico della scuola elementare di Carcare è entrato nel vivo. I lavori per quasi 900 mila euro, sono iniziati lo scorso mese di novembre.

Il progetto è stato redatto da uno studio valbormidese in collaborazione con gli uffici comunali (tecnico e ambiente). Si tratta di un intervento co-finanziato dalla Regione Liguria e dal Ministero dello Sviluppo Economico. I lavori si concentreranno anche sulla palestra annessa.

"Ogni volta che sul territorio del nostro comune si apre un cantiere per eseguire dei lavori pubblici, significa che la macchina amministrativa si è messa in moto per produrre un vantaggio per la collettività" spiega il dottor Alessandro Ferraro, assessore alla Pubblica Istruzione.

"Il progetto preliminare realizzato da professionisti, ha partecipato ad un bando indetto da enti maggiori, venendo giudicato positivamente e ricevendo cosi i finanziamenti necessari per trasformarsi in progetto esecutivo-definitivo. Poi è arrivato il cantiere, ossia l'atto finale - conclude l'assessore Ferraro - La messa in pratica della teoria e degli sforzi fatti in precedenza. Ogni cantiere è un esercizio collettivo di praticità, riflessione, compromesso e soddisfazione. Nel nostro caso stiamo parlando dell'appagamento di completare un 'percorso di riordino' degli immobili sede di istituti scolastici sul nostro territorio".

"In questi anni insieme ai colleghi Alessandro Ferraro (pubblica istruzione) e Franco Bologna (lavori pubblici, ndr), nonché a tutti gli assessori, abbiamo volutamente concentrato gli 'sforzi economici' in questo delicato segmento, strategico per il nostro comune - aggiunge il sindaco Christian De Vecchi - Siamo consapevoli che tutti i cantieri possano creare momentanei disagi, ma il risultato finale non potrà che produrre vantaggi per tutta la comunità cittadina. Chiediamo ai piccoli studenti, alle loro famiglie e ai docenti tutti, un attimo di tolleranza per i contrattempi, in un periodo già per altro molto complesso".

Il crono-programma dei lavori prevede l'esecuzione dell'isolamento termico a cappotto delle pareti perimetrali di entrambi gli edifici; l'isolamento termico dell'ultimo solaio piano e dell'intradosso della soletta sottostante il terrazzo dell'edificio scolastico; l'isolamento termico del solaio di copertura della palestra; la sostituzione di tutti i serramenti, dei corpi illuminati all'interno e dei fari dedicati all'illuminazione esterna (con lampade a Led); l'installazione di un sistema di termoregolazione sui corpi scaldanti della scuola; la sostituzione degli aerotermi della palestra e dei radiatori della scuola; l'istallazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di circa 15 kw e il collocamento di sistemi di misura energia termica.