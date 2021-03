Riprendono in presenza le attività del plesso scolastico di Villanova d'Albenga

Sono già riprese in via del tutto regolare, a partire dalla mattinata di oggi, le attività del plesso scolastico situato in via Molinetto a Villanova d'Albenga.

In via del tutto cautelativa le scuole sono state chiuse soltanto per la giornata di ieri, 22 marzo. Ovviamente queste 24 ore di stop hanno consentito di effettuare una capillare sanificazione degli ambienti. Dopodiché, da stamattina, i bambini sono tornati in aula.

I protocolli di sicurezza per il contenimento del Coronavirus impongono sempre una ben precisa discrezione, ancora di più quando una situazione coinvolge dei minori: per cui al momento in cui scriviamo non ci è dato sapere su eventuali positività in classe di alunni o insegnanti. Tuttavia, il fatto che l'attività scolastica sia ripresa potrebbe fare ipotizzare un semplice "falso allarme".